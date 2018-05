Innsbruck – Eine Serie von Handtaschen-Diebstählen beschäftigt die Innsbrucker Polizei. Gleich vier Frauen wurden am Sonntag Opfer von dreisten Überfällen. Laut Polizei ist ein Zusammenhang zwischen den einzelnen Diebstählen „möglich“. Die sofort eingeleiteten Fahndungen blieben bis dato erfolglos.

Der erste Diebstahl ereignete sich um 9.35 Uhr in einer Pfarrkirche, wo einer 81-jährigen Einheimischen ihre auf einer Kirchenbank abgelegte Handtasche gestohlen wurde. Gegen 11.15 Uhr war eine 87-Jährige in der Fritz-Pregel-Straße auf Höhe des Westfriedhofs unterwegs. Ein Radfahrer näherte sich von hinten und entriss ihr die Tasche, die sie über die Schulter gehängt hatte.

Nach demselben Schema wurde einer ebenfalls 87-jährigen Frau, die von der Innstraße kommend in Richtung Emile-Bethouart-Steg unterwegs war, kurz vor 12 Uhr die Tasche entwendet. In der Folge dürfte der unbekannte Täter in Richtung Rennweg geflüchtet sein. Die Frau konnte keine Täterbeschreibung abgeben, da sie den Unbekannten nicht sehen konnte. Der Frau entstand ein Schaden im mittleren dreistelligen Eurobereich.

Gegen 13.30 Uhr ereignete sich ein weiterer Diebstahl im Hofgarten. Dort hatte eine 56-jährige Deutsche ihre Handtasche neben sich abgelegt, die sich ebenfalls ein Radfahrer schnappte. (TT.com)