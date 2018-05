Innsbruck – Für Aufsehen hatten Mitte März zwei Fälle von gestohlenem Zahngold in Innsbruck gesorgt. Eine vermeintliche „Schnupperpraktikantin“ hatte sich in zwei Praxen bedient und das Zahngold im Wert von etwa 10.000 Euro dann aus Geldnot in Kroatien verkauft. Sie konnte erst nach Hinweisen aus der Bevölkerung und intensiven Ermittlungen ausgeforscht werden.

Am Dienstag musste sich die 27-Jährige am Landesgericht Innsbruck für die Diebstähle verantworten. Die Angeklagte wurde zu fünf Monaten bedingter Haft und 1200 Euro Geldstrafe verurteilt. Dazu muss sie der Kinderkrebshilfe einen Teilschadenersatz von 5000 Euro zahlen. (TT.com)