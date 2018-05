Dortmund – Mit einem Bausatz aus dem Internet hat ein Teenager aus Nordrhein-Westfalen sein harmloses Fahrrad zu einem lärmenden Ungetüm aufgemotzt und ist mit bis zu 80 Sachen vor der Polizei geflohen. Die Verfolgung begann am Montagabend, als der 19-Jährige auf seinem Mountainbike an einem Dortmunder Streifenwagen vorbeibretterte – über eine rote Ampel und mit 50 km/h bergauf, ohne zu treten. Die Beamten sprachen am Dienstag von „der Geräuschentwicklung eines Phantomabfangjägers und der Geschwindigkeit eines Düsenschlitten“, wie er in „Star Wars“ zu sehen sei.

Der Streifenwagen nahm die Verfolgung auf, bergab sogar bei Tempo 80. Schließlich stoppten die Beamten den 19-Jährigen aus Witten, der ohne Helm unterwegs war. Der junge Mann gab an, im Internet einen „Tuning-Paket“ mit 80-Kubik-Motor, Kupplung, Auspuff, Ritzel und Kette erworben zu haben. Dafür hatten seine Reifen nahezu kein Profil mehr, die Bremse war fast ohne Funktion. Der junge Mann hat nun eine Reihe von Anzeigen am Hals – unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz. (dpa)