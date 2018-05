Wien – Unter dem Vorwand, er wolle sie auf etwas zu trinken einladen, lotste ein Mann in Wien zwei Frauen in ein leerstehendes Rotlichtlokal. Dort wurden sie in zwei separate Zimmer eingesperrt und stundenlang misshandelt und vergewaltigt. Eine 38-Jährige wurde nach fast 24 Stunden in der Gewalt des 36-Jährigen schwer verletzt freigelassen.

Die zweite Frau ist bisher nicht identifiziert oder gefunden worden. Nur ihr Vorname, Kristina, ist bekannt. „Das Opfer gab an, dass sie aus dem anderen Zimmer ebenfalls Schreie von ihrer Bekannten wahrnehmen konnte“, berichtete Polizeisprecherin Irina Steirer. Der Verdächtige befindet sich in Haft. Er bestreitet die Vorwürfe.

Frau schleppte sich mit zahlreichen Brüchen in Klinik

Bei dem einen Opfer handelt es sich laut Polizei um eine 38-jährige aus Villach stammende Obdachlose. Fast 24 Stunden nach dem „Kennenlernen“ konnte die Villacherin den 36-Jährigen dann offenbar überzeugen, sie endlich gehen zu lassen. „Sie sagte ihm, dass sie so schwer verletzt sei, dass sie ärztliche Hilfe benötige“, berichtete Steirer. „Dann hat er sie noch bis zur Philadelphiabrücke begleitet.“

Die 38-Jährige wurde stationär in einem Krankenhaus aufgenommen. Sie trug zahlreiche Knochenverletzungen davon, unter anderem wurden der Frau die Nase, der Kiefer und Rippen gebrochen. Der Doktor verständigte Rettung und Polizei.

Auf einer Brücke kennengelernt

Die Frau und ihre Bekannte, von der bisher nur der Vorname, Kristina, bekannt ist, hatten den Rumänen am 24. April nachmittags bei der Philadelphiabrücke in Wien-Meidling kennengelernt. Aufgrund der Angaben der Kärntnerin machten die Polizisten den Tatort in der Triester Straße ausfindig. Dort trafen die Ermittler zunächst niemanden an. Von der zweiten Frau fehlt bis heute jede Spur.

Auch der Beschuldigte hatte sich zunächst aus dem Staub gemacht. Zwei Tage später, am 26. April gegen 20.15 Uhr, kehrte der 36-Jährige an den Tatort zurück und wurde festgenommen. Er ist nicht geständig. Über seinen bisherigen Aufenthalt in Österreich war Polizeisprecherin Steirer nichts bekannt, der Rumäne sei nicht offiziell gemeldet gewesen.

Polizei bittet um Hinweise zu Gesuchter

Die zweite Frau namens Kristina soll rund 38 Jahre alt, 1,68 Meter groß und schlank sein. Sie hat laut Angaben der Zeugin braune, schulterlange Haare und war am Tag der Tat mit Jeans und T-Shirt bekleidet. Die Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung an das Landeskriminalamt Wien, Telefonnummer 01-31310-57800. (APA)