Neu-Delhi – Sechs Geschwister haben in Indien die Leiche ihrer Mutter vier Monate lang zu Hause behalten. Sie taten das, um die Pension der Frau weiter zu kassieren, wie ein Sprecher der Polizei in der für Hindus heiligen nordindischen Stadt Varanasi am Donnerstag mitteilte.

Der Betrug flog demnach auf, als ein Nachbar die Polizei informierte. Die fünf Brüder und ihre Schwester hätten den Beamten erklärt, ihr Mutter liege im Koma. Ein Arzt habe aber den Tod der 70-Jährigen festgestellt. Die Frau sei bereits im Jänner gestorben.

Tinte auf Daumen entdeckt

Dem Sprecher zufolge hatten die erwachsenen Kinder die Leiche mit Chemikalien einbalsamiert. Die monatliche Rente des Vaters in Höhe von 16.000 Rupien (rund 200 Euro) war nach dessen Tod vor zehn Jahren auf die Mutter übertragen worden. An einem Daumen der toten Frau entdeckte die Polizei Tinte. Das deute darauf hin, dass die Geschwister jeden Monat den Daumenabdruck der Mutter nahmen, um das Geld zu bekommen. In Indien unterzeichnen Analphabeten Dokumente häufig mit einem Daumenabdruck statt einer Unterschrift. (APA/dpa)