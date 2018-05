Deutschland

Flucht nach Handy-Klau: 13-Jähriger stürzte sechs Meter tief

In einem Elektromarkt will er ein Smartphone klauen, am Ende liegt er schwer verletzt im Krankenhaus: Ein 13-Jähriger ist auf der Flucht durch ein Einkaufszentrum in die Tiefe gestürzt. Ladendetektive hatten ihm auf einer Rolltreppe den Weg abschneiden wollen.