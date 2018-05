Leutasch — Im Gebäude des Landesgerichts vom richterlichen Personal gleich wiedererkannt zu werden, ist meist kein Vorteil. So begrüßte Strafrichterin Nadja Obwieser gestern einen 62-jährigen Fahrraddieb mit den Worten: „Wir kennen uns ja, wir haben ja schon miteinander zu tun gehabt!" Der Öffentlichkeit bekannt geworden war der 62-Jährige über den gewerbsmäßigen Diebstahl von Fahrrädern, für die er auch noch extra eine Garage angemietet hatte. 26 Drahtesel hatte der Beschäftigungslose zu Jahresbeginn zum Weiterverkauf zusammengetragen, bis eine Zivilstreife den dreisten Dieb auf frischer Tat ertappt hatte.

Gegen die Festnahme hatte sich der 62-Jährige dann auch noch gewehrt, was eine Anklage nicht nur wegen schweren gewerbsmäßigen Einbruchsdiebstahls, sondern auch wegen versuchten Widerstandes gegen die Staatsgewalt zur Folge hatte. Von letzterem Faktum wurde der Angeklagte jedoch freigesprochen. Hatte er vor Richterin Obwieser doch glaubhaft argumentiert, dass er durch die Einvernahme ein dringend benötigtes Medikament nicht habe einnehmen können und so in Panik einem Polizisten einen Schienbeintritt versetzt habe.

Nichts zu deuteln gab es jedoch an den unzähligen Fahrraddiebstählen. Als Motiv nannte der 62-Jährige dafür Geldnot durch den Entfall von Mindestsicherung und Mietzinsbeihilfe: „Das Geld ist einfach nicht gekommen und der Vermieter hat schon Druck gemacht. Der Sachbearbeiter am Sozialamt hat darauf nur geantwortet, dass er nur jeden Akt nacheinander bearbeiten könne."

Diebstähle als Notnagel ließ das Gericht jedoch nicht gelten: „Und da mieten Sie für die Beute noch eine Garage für monatlich 70 Euro an. Anstattdessen hätten Sie zu Behörden oder der Caritas gehen müssen!" Schlimmer noch: Der 62-Jährige wurde erst kürzlich schon einmal für Raddiebstähle verurteilt. „Ja, hat sie das denn gar nicht beeindruckt? Sie stahlen und wussten, dass Sie diesmal ins Gefängnis müssen." Bei einem Strafrahmen von bis zu fünf Jahren Haft ergingen 12 Monate Haft. Fünf bedingt ausgesprochene Monate vom letzten Mal kamen gestern aber wegen des schnellen Rückfalls in der Probezeit auch noch dazu. 17 Monate Haft nahm der 62-Jährige dann gleich an.

Junger Polizist wegen gefährlicher Drohung vor Gericht

In eine äußerst unangenehme Situation hat sich im Februar ein junger Polizist nach einem Diskothekenbesuch gebracht. Als eine Taxifahrerin dem offensichtlich Angetrunkenen nämlich die Mitfahrt verweigert hatte, zeigte der Staatsdiener erst seinen Dienstausweis und drohte darauf mit Konsequenzen für das Taxiunternehmen. Dazu wiederholte die Taxifahrerin als Zeugin gestern nochmals, dass der Polizist außer Dienst gedroht habe, ihr „das Leben zur Hölle zu machen". An dies alles wollte sich der wegen gefährlicher Drohung unter Ausnützung einer Amtsstellung Angeklagte nicht mehr erinnern. Für den jungen Polizisten geht es bei einer Strafandrohung von eineinhalb Jahren Haft um alles. Verteidiger Hermann Rieder beantragte Zeugen zur Aussage der Taxlerin. Richter Josef Geisler bestellte weitere von Amts wegen für Ende Juni.

Ente überfahren: Angeklagter bestritt Absicht

Wegen Tierquälerei war hingegen gestern ein Innsbrucker angeklagt. Laut Zeugenaussagen sollte der Unternehmer im Jänner mit seinem Porsche über eine am Asphalt liegende Ente gefahren sein, obwohl ihn umherstehende Personen auf das Tier aufmerksam gemacht hätten. Dies bestritt wiederum der Angeklagte. Er habe bei Dunkelheit und in der Hektik des Verkehrsgeschehens allenfalls an einen Helm gedacht und die Zurufe nicht verstanden. Eine Zeugin wird noch gehört, zwei Jahre Haft drohen. (fell)