Wien – Eine 43 Jahre alte Frau ist am Donnerstagnachmittag in einer Wohnung in Wien-Favoriten getötet worden. Ein 61-jähriger wurde als Verdächtiger festgenommen. In welchem Verhältnis die beiden zueinander standen, war zunächst unklar. Das Landeskriminalamt ermittelt.

Wegen einer verletzten Person wurden gegen 14.30 Uhr Beamte des Stadtpolizeikommandos Favoriten in die Wohnung im Bereich des Arthaberplatzes gerufen. Dort fanden sie die 43-Jährige blutend und mit zahlreichen Schnitt- und Stichverletzungen im Oberkörperbereich auf. Reanimationsversuche von Polizisten und Rettungskräfte der Berufsrettung blieben erfolglos. Der 61-Jährige befand sich noch in der Wohnung, er wurde festgenommen. (APA)