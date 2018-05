Terfens – Ein Einbrecherduo stieg am Donnerstag gegen 13.15 in ein Haus in Terfens ein. Die beiden Männer brachen die Schlafzimmertüre auf. Aus einem Schrank stahlen sie einige hundert Euro.

Auch den Keller durchsuchten die Einbrecher. Am Ende ließen sie zwei Metallkoffer mit Bohrmaschinen und einen Werkzeugkoffer mitgehen. Der Hausbesitzer bekam von dem Einbruch nichts mit: Er schlief währenddessen auf der Terrasse.

Als das Duo das Haus verließen und sich zu Fuß in Richtung Bahnhof aufmachten, wurden sie von einer Zeugin beobachtet.

Täterbeschreibung

Ein Mann ist ungefähr 1,75 Meter groß und schmächtig. Er hat ein rundes Gesicht. Zur Tatzeit trug er eine blaue Jeans und eine graue Jacke.

Sein Komplize isst nur etwa 1,60 Meter groß, schlank und hat ein schmales, längliches Gesicht, Auch er trug blaue Jeans, dazu ein dunkles Leibchen und eine graue Strickjacke.

Die Unbekannten wurden gesehen, wie sie in einem hellen Kastenwagen stiegen und in westliche Richtung davonfuhren. Hinweise nimmt die Polizei Schwaz entgegen.

Einbruch in Fügener Firma

Bereits in der Nacht auf Donnerstag brachen Unbekannte in eine Firma in Fügen ein. Mit einem Winkelschleifer schnitten sie einen Tresor auf. Das Bargeld nahmen die Täter mit. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt. (TT.com)