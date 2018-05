New York – Nach heftigen Vorwürfen wegen sexueller Übergriffe hat sich der US-Filmproduzent Harvey Weinstein (66) den Behörden in New York gestellt. Weinstein ging am frühen Freitagmorgen (Ortszeit) bekleidet mit Jackett, blauem Pullover und weißem Hemd in Begleitung von Anwälten in ein Gebäude der New Yorker Polizei im Süden Manhattans, wie in Fernsehübertragungen zu sehen war. Dutzende Journalisten und Schaulustige standen vor dem Gebäude.

Weiteren Medienberichten zufolge wurde Weinstein von einer Grand Jury in Manhattan inzwischen wegen sexueller Übergriffe angeklagt. US-Medien hatten zuvor darüber berichtet. Konkret soll es dabei um eine Vergewaltigung und Nötigung zum Oralsex gehen, wie CNN berichtet. Auch Behörden in London und Los Angeles ermitteln.

Eine Million Dollar Kaution

Den US-Berichten zufolge soll Weinstein zunächst von der Polizei verhaftet werden. Daraufhin werde er einem Richter zur offiziellen Verlesung der Anklage vorgeführt. Seine Kautionsbedingungen seien schon vorab festgelegt worden. Demnach werde er eine Million Dollar (853.000 Euro) hinterlegen und sich verpflichten, ein Überwachungsgerät wie etwa eine Fußfessel zu tragen. Seine Reise- und Bewegungsfreiheit werde eingeschränkt. Seinen Pass müsse er abgeben.

Weinsteins Anwalt Ben Brafman, einer der erfolgreichsten Strafverteidiger der USA, wollte sich auf Anfrage nicht dazu äußern. Auch die Staatsanwaltschaft und Polizei äußerten sich nicht.

Experten: „Er wird auf nicht schuldig plädieren“

Die „New York Post“ berichtete weiter, Weinstein werde voraussichtlich seine Fingerabdrücke abgeben und sich fotografieren lassen müssen. Danach werde er einem Gericht in Manhattan vorgeführt, wo er nach Experteneinschätzung voraussichtlich auf nicht schuldig plädieren werde. Mehr als hundert Frauen, darunter zahlreiche Stars, werfen dem 66-Jährigen vor, sie sexuell belästigt oder sogar vergewaltigt zu haben.

Der Fall Weinstein war im vergangenen Oktober bekannt geworden und hatte unter dem Schlagwort #MeToo eine weltweite Debatte über sexuelle Übergriffe ausgelöst. Der einst einflussreiche Hollywood-Mogul hatte Fehlverhalten eingeräumt, bisher aber Vorwürfe von nicht-einvernehmlichem Sex zurückgewiesen. (dpa)