Innsbruck – Letzten August war es zu einem spektakulären Einbruchsdiebstahl in ein Innsbrucker Waffengeschäft gekommen. Nachdem die Täterschaft erst unklar war und später nach einem Verdächtigen lange gefahndet wurde, wurde schließlich ein 31-Jähriger geschnappt. Heute muss er sich vor Gericht verantworten.

Trotz Fahndung mehr als 100 Einbrüche

„Wie die Ermittlungen der Kriminalpolizei ergeben haben, ist der Mann nicht nur für den Einbruch in das Waffengeschäft am 19. August verantwortlich, bei dem sieben Faustfeuerwaffen und Munition gestohlen worden waren. Weiters soll der Angeklagte nämlich über 100 Einbruchsdiebstähle zwischen Anfang August und seiner Festnahme im November begangen haben“, sagte Staatsanwalt Hansjörg Mayr im Vorfeld.

Obwohl die Polizei schon ab Mitte September nach ihm gefahndet und die Staatsanwaltschaft seine Festnahme angeordnet hat, verübte der Gesuchte weiterhin in Tirol, Vorarlberg und zuletzt auch im Burgenland teilweise mehrmals täglich Einbruchsdiebstähle. Dabei hatte er es auf verschiedene Geschäftslokale abgesehen.

Gemeinsam mit ihm musste sich ein Mitangeklagter wegen Hehlerei verantworten, weil vier der gestohlenen Waffen in dessen Garten sichergestellt wurden. Beide Angeklagten zeigten sich am Freitag voll geständig. Der Hauptangeklagte begründete die Taten mit seiner Spielsucht. Aus dem Innsbrucker Waffengeschäft – aus dem er wenige Tage später bei einem neuerlichen Einbruch Bargeld gestohlen hat – will er aber nur sechs Waffen mitgenommen haben, die wieder sichergestellt werden konnten. Den Diebstahl einer 33 Zentimeter langen Pistole bestreitete der Angeklagte.

Angeklagter fassungslos

Das Urteil hatte es dann in sich: Der 31-Jährige muss für insgesamt 6,5 Jahre ins Gefängnis. Für die angeklagten Diebstähle bekam er vier Jahre Haft. Wegen früherer Vorstrafen wurden zudem 2,5 Jahre bedingt nachgesehene Haftstrafen widerrufen. Der Verurteilte konnte die Strafhöhe nicht fassen und wiederholte immer wieder „Sechseinhalb Jahre“ vor Gericht. Daraufhin verlangte er nicht nur Bedenkzeit, sondern machte dem zweitangeklagten Hehler, den er einst als Zellengenossen in der Justizanstalt kennengelernt hatte, Vorhaltungen, dass er ihn wohl verpfiffen hätte.

Der Hehler, einst eine bekannte Rotlicht-Größe in Innsbruck mit reichlich Hafterfahrung, kam mit 1929 Euro Geldstrafe davon. Vor der Urteilsverkündung war dem Innsbrucker die Anspannung deutlich anzumerken. Er nahm das Urteil an. (fell, TT.com)