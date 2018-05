Von Thomas Hörmann

Innsbruck – Wie geht das? Wie gelang es drei Prostituierten, sich ohne Inskriptionsbestätigung, ohne Studentenausweis in einem Innsbrucker Studentenheim einzumieten? „Das ist schnell erklärt“, sagt Gemeinderat Andreas Wanker (VP), der das Studentenheim und die benachbarte Jugendherberge in der Reichenauerstraße als Geschäftsführer leitet: „Die Frauen haben in der Jugendherberge ihre Zimmer gebucht. Aber einige Unterkünfte der Jugendherberge befinden sich im Studentenheim.“ Und genau da seien die drei Ungarinnen gelandet. Anders ausgedrückt: Die Prostituierten wohnten in Zimmern, die zwar räumlich dem Studentenheim zuzuordnen sind, organisatorisch aber zur Jugendherberge gehören.

Studentenheim hin, Jugendherberge her – die Sache mit den Rotlicht-Gästen „ist äußerst unangenehm“, räumt Wanker ein. Zumal wenigstens eine der Damen nicht nur im gebuchten Zimmer gewohnt, sondern dort auch mindestens einen Freier empfangen hat. Pech für die Frau, dass es sich beim vermeintlichen Kunden um einen verdeckten Ermittler des Polizei-Strafamtes handelte. So ist die delikate Affäre im Studentenheim aufgeflogen – die TT berichtete bereits.

Wie sich mittlerweile herausstellte, haben die Ungarinnen ihre Zimmer über eine Buchungsplattform im Internet reserviert. „Für uns war nicht erkennbar, dass es sich um Prostituierte handelt“, erklärt der Geschäftsführer: „Sie buchten jeweils ein Doppelzimmer und verhielten sich nach ihrer Ankunft sehr unauffällig.“ Da die Mitarbeiter Paare erwarteten, erregte auch Herrenbegleitung keinen Verdacht.

Wanker will jetzt Maßnahmen setzen, um das Rotlicht-milieu künftig von der Jugendherberge fernzuhalten. Immerhin zählen immer wieder Familien mit Kindern zu den Gästen und auch derzeit sei die Herberge gut gebucht: „Die Rezeption wurde bereits angewiesen, künftig genau zu schauen, wer sich einmietet“, sagt Wanker. Immerhin drohen im Wiederholungsfall Probleme mit der Polizei – die Juristen des Strafamtes haben bereits eine Verwarnung ausgesprochen. Sollten erneut Prostituierte in der Jugendherberge ihre Dienste anbieten, werden die betroffenen Zimmer mit einem Amtssiegel versehen und als „illegaler Bordellbetrieb“ behördlich geschlossen.