In Hall kam es im November des vergangenen Jahres zu einem äußerst brutalen Raubüberfall. Unter dem Vorwand eines Straßengeschäfts war ein Opfer zu einem Ort gelockt worden, wo bereits ein Russe und ein Pole lauerten. Darauf schlugen laut Polizei beide auf das Opfer ein, verletzten es schwer und nahmen ihm zuletzt das Handy ab. Auf Anfrage der Tiroler Tageszeitung bestätigte nun die Staatsanwaltschaft Innsbruck, dass „die Haupttäter mittlerweile in Italien aufgrund eines Europäischen Haftbefehls festgenommen werden konnten und dort in Übergabehaft genommen wurden“. Wann das mutmaßliche Räuber-Duo nach Österreich ausgeliefert wird, steht laut Staatsanwalt Hansjörg Mayr noch nicht fest. Dafür wurde jedoch über eine 23-jährige Italienerin Anklage wegen Beitrags zum Raub erhoben. Der in Tirol lebenden Frau wird demnach vorgeworfen, dass sie das Opfer unter einem Vorwand zum Tatort gelockt habe. Ankläger Mayr: „Die Angeklagte hat sich dazu im Ermittlungsverfahren bereits geständig gezeigt.“ Der mutmaßlichen Raubkomplizin drohen nun bei Verurteilung ein bis zehn Jahre Gefängnis. Der Prozesstermin steht noch nicht fest. (fell)