Von Angela Dähling

Gerlos – Sie gelten neben Steinbock und Adler als eine Art Wahrzeichen der Alpen: die Murmeltiere. Die pfeifenden Nager sind Lieblinge von Touristen und Bergwanderern. Bei einem Bauern in Gerlos sind sie allerdings wohl keine gern gesehenen Gäste.

Ein Naturfreund spielte der Tiroler Tageszeitung ein Video zu. Es zeigt einen Landwirt, wie er mittels Güllewagen und Schlauch so lange Gülle in einen Murmeltierbau auf einer Almwiese einleitet, bis die Gülle aus dem voll gepumpten Bau wieder herausspritzt. Es sei der Bau einer Murmeltier-Katze und ihrer Jungen, behauptet der Naturliebhaber, der nicht namentlich genannt werden will.

Aufgenommen wurde das Video vor wenigen Tagen auf einer Gerloser Alm. „Leider ist das kein Einzelfall. Es werden immer wieder mal Almbauern dabei beobachtet, wie sie Murmeltierbauten mit großen Steinen zustopfen oder bei Rekultivierungsmaßnahmen bewusst Murmeltierbauten mit dem Bagger vernichten und den Tod der Tiere dabei in Kauf nehmen“, sagt der Mann, der viel in den Bergen unterwegs ist und der meint, es sei lange genug weggeschaut worden. Die Hügel und Löcher in ihren Almwiesen würden manche Bauern wohl stören, so wie sich manche Gärtner über Maulwurfhügel ärgern, meint der Mann. „Dass ein Bauer Murmeltiere mit Gülle ersäuft, ist der Gipfel.“

Von dem Vorfall ist auch die Polizei Zell am Ziller in Kenntnis gesetzt worden. Dort wurde gestern anonym Anzeige erstattet. Auch das Video liegt der Polizei vor. Das bestätigt Postenkommandant Toni Stock. „Wir haben einen Verdacht, aber haben den Betroffenen gestern nicht in Gerlos angetroffen“, sagt Stock auf Anfrage der TT. „Wir ermitteln in Richtung Tierquälerei und Eingriff in fremdes Jagdrecht. Ob es sich zusätzlich auch um ein Umweltdelikt handelt, ist noch abzuklären“, sagt der Zeller Polizeikommandant.