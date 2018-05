Innsbruck – Gegen 4.45 Uhr brach am Sonntag ein Unbekannter den Kassenautomaten einer Waschanlage an einer Tankstelle in Innsbruck auf. Die Beute: ein zweistelliger Eurobetrag.

Bei der Tat wurde der Mann von einem Zeugen beobachtet. Dieser nahm die Verfolgung mit seinem Fahrrad auf, verlor den Unbekannten jedoch bald aus den Augen. Eine genaue Täterbeschreibung liegt nicht vor. Es sei laut Polizei lediglich bekannt, dass der Täter schwarz gekleidet war, eine Schildkappe trug – und eine auffallend große Nase hatte. (TT.com)