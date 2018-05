Dass Regeln auch noch im hohen Alter zu beachten sind, zeigte sich gestern am Landesgericht. Dorthin war ein 84-jähriger Oberländer vorgeführt worden. Dies war notwendig geworden, da der Rentner Ladungen zum Prozess keine Folge geleistet hatte und zuvor im Jahr 2015 mit einem Straßenaufsichtsorgan übers Kreuz gekommen war. Da der Rentner dafür eine Diversion mit Verantwortungsübernahme abgelehnt hatte, kam es nach 84 Jahren Unbescholtenheit zum Prozess. Den Zorn des Rentners hatte die Wachbeamtin damals ausgelöst, da sie eine Straße bereits um 18.30 Uhr anstatt bescheidgemäß um 19.00 Uhr gesperrt hatte. Der Autolenker reagierte erbost und schleuderte den Absperrungszaun in Richtung der Frau. Diese erlitt dadurch eine Fußverletzung. Trotz des Alters war deshalb eine Verurteilung wegen versuchter Nötigung und Körperverletzung unumgänglich. Widerstand gegen die Staatsgewalt war es übrigens nicht, da die Dame schlicht noch nicht im Dienst gewesen war. Zur Hälfte bedingte 600 Euro Geldstrafe und 500 Euro Schmerzensgeld ergingen. Die Polizei brachte den Gebrechlichen darauf wieder nach Hause.

Eine halbe Flasche Whisky und frische Luft. Diese Mischung veranlasste im Oktober einen im Unterland lebenden Afghanen im attestierten Zustand voller Berauschung zu Taten, welche er sich gestern am Landesgericht nur noch schwer vorstellen konnte. Betroffen waren dadurch zwei Nachbarinnen, vor denen er sich nicht nur entblößt hatte, als diese mit dem Hund Gassi gegangen waren. „Ich war so betrunken, ich konnte kaum stehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich so etwas Unsittliches getan habe.“ Aufgrund von Reue und Unbescholtenheit fiel die Strafe mit zur Hälfte bedingten 960 Euro noch milde aus. 150 und 250 Euro Schmerzensgeld gehen zudem an die Frauen. (fell)