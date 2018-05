Innsbruck – Auf Gewalttaten reagiert die Gesellschaft mittlerweile empfindlich. Schon allein durch Straferhöhungen seitens des Gesetzgebers setzt es nun bei Gericht meist empfindliche Strafen. Dies bemerkte gestern am Landesgericht auch ein wegen schwerer Körperverletzung angeklagter Bauarbeiter. Er hatte es sich im November mit einem Bier aus einem anderen Lokal im Nachbarlokal gemütlich gemacht. Als der Kellner das fremde Glas erkannt und vor die Türe gestellt hatte, revanchierte sich der 22-Jährige mit einem Faustschlag in dessen Gesicht. Dabei verlor der Kellner einen Schneidezahn und den anschließenden Eckzahn. Einen dritten Zahn konnte man reimplantieren. Schon einmal hatte der Innsbrucker zugeschlagen. Eine größere Strafnachsicht war deshalb vom Tisch. So verhängte Richter Gerhard Melichar 5760 Euro Geldstrafe – 4320 Euro unbedingt. Dazu ergingen über 200 Euro Gerichtsgebühren und vorab einmal 4500 Euro Teilschmerzengeld. (fell)