Innsbruck, Westendorf – Ein offenbar schon länger andauernder Beziehungsstreit eines Unterländer Paars (49, 50) hatte am 22. November zu einem Bauchstich und nun letztlich zu einem Schwurgerichtsprozess wegen versuchten Mordes geführt.

Dazu bekannte sich die Angeklagte (50) am Mittwoch dem Schwurgericht bekannte für nicht schuldig. Zuvor hatte der Innsbrucker Strafverteidiger Martin Harthaller schon in einem halbstündigen Plädoyer skizziert, dass es sich bei der Frau keineswegs um eine „mordlustige Furie“ handle. Vielmehr sei die Frau in einen Schulden-Streit zweier Männer geraten.

„Nüchtern ist er ein echter Gentleman“

Aus diesem Grund habe sie das spätere Stichopfer, ihr 49 Jahre alter Lebensgefährte, schon äußerst aggressiv und ungehalten zu Hause empfangen. Nach Angaben der Angeklagten habe sie der Mann dabei auch an den Haaren gerissen, wobei es in der Abwehrhaltung zu einer Stichverletzung mit dem Jausenmesser, das die 50-Jährige gerade in der Hand gehalten hatte, gekommen wäre.

Die Frau schilderte ihre Lebenssituation vor den Geschworenen teils schluchzend, ließ jedoch keinen Zweifel daran, dass es nicht in ihrer Absicht gestanden hätte, den Lebensgefährten auch nur zu verletzen. „Wenn er nüchtern ist, ist er ein echter Gentleman und sehr liebevoll. Deshalb habe ich mich ja einst in ihn verliebt. Als er mich damals beschimpft hatte, hatte ich mir in der Küche gedacht, ich bin jetzt einfach still, das beruhigt sich schon wieder. Dann ist dies im Handgemenge aufgrund seiner Schreierei jedoch passiert.“

Urteil am Abend

Nach längerer Einvernahme vor den Geschworenen brachte die beliebte Kellnerin abschließend zum Ausdruck, dass sie eigentlich nicht einmal wisse, wie es zu den Stichverletzungen gekommen war. Zum Tatablauf und nachfolgenden Telefongesprächen kommen heute noch mehrere Zeugen zu Wort. Mit einem Urteil ist in den Abendstunden zu rechnen.

Im Vorfeld des Prozessen teilte Staatsanwalt Hansjörg Mayr auf Anfrage der TT mit: „Der Angeklagten wird vorgeworfen, dass sie dem Opfer mit den Worten ,I bring di um‘ ein 30 Zentimeter langes Küchenmesser in den Bauch gestochen habe. Der Mann verständigte darauf einen Freund, der über Notruf Rettung und Polizei alarmierte. Aufgrund der lebensgefährlichen Bauchverletzung wurde der Mann ins Krankenhaus eingeliefert und sofort operiert.“

Laut LKA-Chef Walter Pupp dürfte damals ein „ganzes Bündel an Motiven“ Auslöser für die Tat gewesen sein. Laut Staatsanwaltschaft verantwortet sich hingegen die seither in U-Haft befindliche Angeklagte – für sie gilt die Unschuldsvermutung – damit, dass sie das Messer „nur zum Jausnen“ in der Hand gehalten hätte und ihr der Lebensgefährte während des Streits in das Messer gelaufen wäre. (fell)