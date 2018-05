Von Reinhard Fellner

Innsbruck – Im November war in Westendorf ein Paar in seiner Mietwohnung aneinandergeraten. Beide hatten zuvor bei getrennten Verabredungen dem Alkohol zugesprochen. Die 50-jährige Kellnerin war beim Treffen mit ihrer Freundin jedoch unverhofft in einen Schuldenstreit der untereinander ebenso bekannten Lebensgefährten der Frauen geraten.

Als die 50-Jährige darauf nach Hause kam und den erhofften Geldbetrag nicht beim Bekannten eingetrieben hatte, traf sie der Zorn des wohl recht schwer alkoholisierten Lebensgefährten. Am Ende der Auseinandersetzung: ein Stich in dessen Bauch und eine Anklage wegen versuchten Mordes gegen die bislang völlig unbescholtene 50-Jährige.

„Sie ist keine mordlustige Furie“

Zum Tatgeschehen hören konnte man am Mittwoch vor dem Schwurgericht übrigens nur die Angeklagte. Dem 49-Jährigen fehlte nämlich jede Erinnerung. So konnte sich der Mann nicht erklären, wie er überhaupt gestochen worden war – mutmaßte sogar, ob nicht eine weitere Person im Raum gewesen sein könnte. Auch wollte der Gastronom nicht ausschließen, dass er die Frau an den Haaren gepackt haben könnte.

In einem halbstündigen Plädoyer arbeitete Strafverteidiger Martin Harthaller dazu akribisch etliche Unklarheiten zum Fall heraus und legte dar, warum das Tatgeschehen wohl keinesfalls ein Mordversuch war: „Meine Mandantin ist keine mordlustige Furie. Sie wollte die Situation vor dem Stich sogar deeskalieren. Nach dem Stich reichte sie dem Opfer gleich Taschentücher, um die Blutung zu stoppen. Handelt so jemand, der morden will?“

Harthaller: „Sie wollte ihn nicht verletzen und schon gar nicht töten, sitzt nun jedoch bereits seit einem halben Jahr in Untersuchungshaft.“

Gerichtsmediziner zweifeln Version an

Die Angeklagte, der gestern lebenslange Haft drohte, erklärte detailreich und schluchzend, dass sie sich nach dem Heimkommen noch eine Suppe gemacht und mit ihrem Küchenmesser etwas Wurst aufgeschnitten habe. Als der Lebensgefährte währenddessen am Balkon herumgeschrien habe, sei sie ihm aber mit dem Messer in der Hand nach. Darauf habe er sie an den Haaren gepackt. In einer Abwehrbewegung müsse wohl der Stich passiert sein. Dass der Stich so passiert sei, schlossen Staatsanwältin Adelheid Steiner und Gerichtsmediziner Walter Rabl jedoch aus. Rabl: „Aus forensischer Sicht ist das fast auszuschließen. Da braucht es schon ein aktives Tun!“ Die Geschworenen berieten lange. Mit 6:2 der Stimmen sahen sie letztlich „nur“ schwere Körperverletzung und verhängten dafür nicht rechtskräftig zwei Jahre Haft – sechs Monate davon unbedingt (Zeit der U-Haft). Die Unterländerin durfte noch gestern Abend nach Hause.