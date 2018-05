Niederndorf – Rasende Eifersucht bewog einen Rumänen dazu, seiner Ex-Freundin und deren neuen Lebensgefährten mit dem Umbringen zu drohen. Um seinen Plan in die Tat umzusetzen, war der 31-Jährige am Dienstag von seiner Heimat nach Niederndorf gekommen. Dort gelang es ihm, in die Wohnung seiner Ex-Partnerin einzubrechen. Diese hatte allerdings bereits das Weite gesucht und die Polizei von dem Vorhaben ihres Ex-Freundes informiert, berichtete Polizei-Pressesprecher Christian Viehweider gegenüber der Tiroler Tageszeitung Online.

Am späten Dienstagabend war das zweistöckige Wohnhaus von Polizeiautos umstellt. Die Cobra musste anrücken, da der Mann auch damit drohte, das Haus anzuzünden. Doch bevor er das tun konnte, klickten bereits die Handschellen. Der 31-Jährige ist in Polizeigewahrsam. Ob Untersuchungshaft beantragt bzw. verhängt wird, entscheidet die Staatsanwaltschaft nach Abschluss der Einvernahmen. (TT.com)