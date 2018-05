Waidring – Eine 50-Jährige und ein 24-Jähriger wurden an zwei aufeinanderfolgenden Tagen vom selben Hund gebissen. Am Dienstag hatte die Frau gerade das Haus in Waidring betreten, in dem das Tier lebte, als der Hund plötzlich zuschnappte. Die Österreicherin erlitt Bisswunden an beiden Beinen, die genäht werden mussten.

Am Mittwoch läutete dann ein 24-Jähriger an der Haustüre. Er wollte nur nach einer Wegbeschreibung fragen. Da attackierte der Hund wieder. Er fiel den Mann an, biss ihn ins Gesäß und ins Bein. Der 24-Jährige wurde laut Polizei leicht verletzt.

Die Gemeinde Waidring ordnete daraufhin an, dass das Tier einen Maulkorb tragen muss. Auch die sicher Verwahrung des Hundes wurde per Bescheid vorgeschrieben. Die 54-jährige Hundebesitzerin wird angezeigt. (TT.com)