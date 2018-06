Innsbruck – Ein 25-jähriger Afghane steht im Verdacht, vergangenen Donnerstag einem Tschetschenen ein Messer in den Rücken gerammt zu haben. Der Verdächtige wurde am Sonntagabend am Hauptbahnhof Innsbruck festgenommen. Nach Abschluss der Ermittlungen wird er wegen versuchten Mordes angezeigt.

Was war passiert?

Es war vergangenen Donnerstagabend gegen 21.55 Uhr in der Meinhardstraße vor dem Haus 8a, als sich der mutmaßliche Täter dem russischen Staatsbürger und seinem ukrainischen Begleiter unbemerkt von hinten näherte. Dann stieß er dem 40-Jährigen ohne Vorwarnung ein Messer in den Rücken.

„Die Eintrittswunde ist zwei Zentimeter breit“, schilderte Ernst Kranebitter von der Kripo. Staatsanwalt Willam ergänzte, dass „der Stich zumindest bis zur Lunge ging. Ein Gutachter soll jetzt klären, wie schwer die Verletzung tatsächlich ist.“ Das Opfer wurde in die Innsbrucker Klinik gebracht und dort stationär aufgenommen. Der Angreifer konnte vorerst entkommen.

„Wir müssen aber davon ausgehen, dass die Attacke mit einer Auseinandersetzung zusammenhängt, die kurz vorher am Südtiroler Platz stattgefunden hat“, sagte Kranebitter. Eine Schlägerei zwischen dem Tschetschenen und einem Afghanen. Das erfuhren die Ermittler vom ukrainischen Zeugen, der den 40-Jährigen begleitet hat.

Der Grund für die Auseinandersetzung am Hauptbahnhof blieb zunächst unklar. „Durchaus möglich, dass der Gegner gegen den Tschetschenen den Kürzeren zog und sich dann revanchieren wollte“, meint der Kripo-Beamte. (TT.com)