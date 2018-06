Scheffau – Bislang Unbekannte brachen in der Nacht auf Sonntag in ein Hotel in Scheffau ein. Die Täter zwängten zwischen 3 und 7 Uhr früh ein westseitig gelegenes, gekipptes Fenster mit einem unbekannten Flachwerkzeug auf. Sie durchsuchten in der Rezeption sämtliche Schubladen und brachen eine verschlossene Schublade auf. Sie begaben sich auch in den Keller des Hotels, wo sie sämtliche Schubladen und Türen öffneten und durchsuchten. Eine verschlossene schwere Türe eines Getränkelagers wurde mit einem unbekannten Werkzeug aufgebrochen und erheblich beschädigt.

Die Einbrecher erbeuteten einen Bargeldbetrag im oberen vierstelligen Eurobereich und stahlen mehrere Flaschen alkoholischer Getränke. Die Polizei Söll bittet unter 059133/7218 um Hinweise. (TT.com)