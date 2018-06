Hochfilzen –Ein 68-jähriger Niederländer fuhr am Freitag gegen 17 Uhr mit einem Auto auf der Pass-Grießen-Straße in Hochfilzen. Nach einem riskanten Überholmanöver wurde er von einem Autofahrer geschnitten und in weiterer Folge zum Anhalten gezwungen. Der Lenker stieg aus dem Pkw aus und gab vor, ein Polizist zu sein. Aggressiv forderte er den Niederländer auf, seinen Führerschein vorzuweisen. Der 68-Jährige wurde nervös und sagte daraufhin, dass gleich ein „Kollege“ von ihm kommen werde. Er stieg ins Auto und fuhr weiter.

Aufgrund der Personenbeschreibung und des Autokennzeichens konnte der „falsche Polizist“ ausfindig gemacht werden. Der 47-jährige Österreicher zeigte sich bei der Einvernahme durch die Polizei geständig. (TT.com)