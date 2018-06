Innsbruck – Ein Sittenstrolch hat am vergangenen Samstag in Innsbruck eine 40-jährige Frau belästigt. Die in Innsbruck wohnhafte Amerikanerin fuhr am späten Nachmittag mit dem Fahrrad durch den Waltherpark, als sie einen Mann sah, der am Wegrand onanierte.

Die Frau erstattete unverzüglich Anzeige bei der Polizei. Mit Hilfe der Personenbeschreibung konnten die Beamten den Mann noch im Park anhalten. Bei dem Verdächtigen handelt es sich um einen 72-jährigen Österreicher. Zum Sachverhalt wollte der Mann laut Polizei keine Angaben machen. (TT.com)