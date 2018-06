Nächsten Dienstag geht es für den Sölder Wirt Christoph Fiegl ans Eingemachte. Zumindest aber als Beklagter ans Innsbrucker Landesgericht. Dort führen Vizekanzler Heinz-Christian Strache sowie BM Norbert Hofer (beide FPÖ) gegen den Ötztaler Klage wegen Verletzung nach dem Urheberrechtsgesetz, begehren dabei Unterlassung, Schadenersatz und Urteilsveröffentlichung. Dazu wurde gegen den Wirt noch eine strafrechtliche Privat­anklage eingebracht.

Wie erregt man als kleiner Tiroler Gastronom Spitzen des Staates nur in derartiger Weise? Grund der Empörung war ein von einem Mitarbeiter selbstgebasteltes Plakat, das jener am 2. Februar direkt am Lokal­eingang angebracht hatte. Zuvor hatte der Lokalmitarbeiter seiner Kreativität freien Lauf gelassen und schnitt erst aus einer Coverstory des profil Strache und Hofer in Burschenschafter-Gewand aus. Darauf machte er das FP-Duo mit dem Bild eines durchgestrichenen Hakenkreuzes, dem Piktogramm eines Strichmännchens, das ein Hakenkreuz entsorgt, und dem Hinweis „Wir müssen draußen bleiben“ zur nun gerichtsanhängigen Politikercollage.

Der Versuch gesellschaftspolitischer Kritik könnte für Wirt Fiegl nächste Woche existenzielle wirtschaftliche Folgen haben. Zusammengerechnet mit der Abgeltung immaterieller Schäden, der Veröffentlichung des Urteils und Begleichung aller Gerichts- und Anwaltskosten zittert der Sölder nun vor bis zu 80.000 Euro Klagskosten. Fiegl zur TT: „Das Plakat war kein Glanzpunkt, sollte aber nur zum Ausdruck bringen, dass wir keine Leute vom politisch rechten Rand als Gäste begrüßen wollen. In keiner Weise wollten wir zum Ausdruck bringen, dass Strache und Hofer Nazis sind. Sie sind ja legitime Repräsentanten unserer Republik. Vielmehr ging es aber darum aufzuzeigen, dass sich gerade solche politischen Persönlichkeiten als Mitglieder von teils schlagenden Burschenschaften zu wenig vom rechtsextremen Rand der Gesellschaft abgrenzen.“ Für Fiegl geht es mit seinem maximal 70 Gäste fassenden Lokal um die Existenz: „Einen Wahrheitsbeweis kann ich jedenfalls antreten!“ (fell)