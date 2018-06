Von Jasmine Hrdina

Kufstein – Der beißende Geruch verbrannter Reifen und Kraftstoffe steigt einem schon von Weitem in die Nase, nähert man sich der Tiefgarage in der Kufsteiner Salurner Straße. Ruß und Scherben bedecken den Boden, Absperrbänder grenzen den Bereich um die sechs am Sonntagmorgen ausgebrannten Autowracks ab. Die Brandermittler leuchten mit Taschenlampen an Boden und Decke entlang, ihr Interesse gilt besonders einem Bereich um einen Stapel Autoreifen, von denen das Feuer nur noch schwarz gefärbte Felgen übrig gelassen hat. Hat am Sonntag ein Brandstifter das Leben Hunderter Bewohner des vier Häuser umfassenden Komplexes aufs Spiel gesetzt?

Einen Tag nach dem Unglück laufen die Ermittlungen auf Hochtouren. Der Verdacht auf Fremdverschulden liegt nahe, auch eine technische Ursache könne man aber noch nicht ausschließen. Die Ermittlungen stehen erst am Anfang. Zeitgleich zu der Spurenauswertung im Keller werden Anrainer befragt und Aufnahmen aus den Überwachungskameras ausgewertet. Die Verunsicherung bei den Bewohnern ist groß. „Man hat Angst, sich nachts schlafen zu legen“, meint ein­e Mieterin schockiert vom Anblick des in Ruß getränkten Tiefgaragenabschnitts. Schon dreimal hatte es in den vergangenen Jahren im Wohnkomplex gebrannt. Ob ein Zusammenhang mit dem Brand vom Sonntag besteht, lässt sich derzeit laut Polizei nicht sagen.

Gegen sieben Uhr morgens rückten an die 100 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettung und Polizei aus und kämpften sich durch die Rauchschwaden, die sich ihren Weg durch das unterirdische Parkdeck bahnten. „Tiefgaragen sind unübersichtlich, die Atemschutztruppe musste im Blindflug hinein und hatte einen weiten Fluchtweg“, beschreibt Thomas Ebner, Zugkommandant der Feuerwehr Kufstein, die Gefahr.

Auch panische Bewohner in den Stiegenhäusern hielten die Retter auf Trab. „Für die Einwohner bestand keine Gefahr, darum hatten wir ihnen gesagt, sie sollen in ihren Wohnungen bleiben. Leider sind bei einigen wohl die Nerven durchgegangen“, berichtet Ebner.