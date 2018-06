Klagenfurt – Am Dienstag hat am Landesgericht Klagenfurt ein neuer Hypo-Prozess begonnen. Angeklagt ist der 56-jährige Ex-Vorstand Josef Kircher, die Anklage wirft ihm Untreue vor. Es geht um zwei Schiffsfinanzierungen, mit denen die damalige Hypo Alpe-Adria-Bank Millionen versenkt hat. Staatsanwalt Andreas Höbl bezifferte den Schaden mit mindestens 20 Mio. Euro. Kircher legte zum Auftakt ein Geständnis ab.

Die Bank hatte Anfang der 2000er-Jahre für Ankauf und Umbau zweier Schiffe in Kroatien, der MS Andrea und der MS Monet, Kredite in der Höhe von mehr als 35 Mio. Euro bewilligt. Die Finanzierungen wurden, so Höbl, de facto blanko vergeben, es gab keine Bonitätsprüfungen, keine Experten wurden zugezogen.

Kreditvergabe unvertretbar

Die Verwertung der beiden Schiffe erbrachte für die MS Andrea 900.000 Euro, auf dem zweiten Schiff blieb die Bank überhaupt sitzen. Kirchers Verteidiger Richard Soyer wies darauf hin, dass sein Mandant geständig sei – bisher hatte er sämtliche Vorwürfe bestritten und die Anklage auch beeinsprucht.

Allerdings, so Soyer, heiße die Tatsache, dass Kircher hier allein sitze, nicht, dass das alles „auf seinem Mist gewachsen“ sei. Soyer meinte, es gebe zwei wesentliche Mittäter, die allerdings nicht auf der Anklagebank sitzen würden. Es handle sich dabei um die Herren Günter Striedinger und Wolfgang Kulterer. Das Schiffsgeschäft sei eine „Katastrophe“ gewesen, konzedierte Kircher, die Kreditvergaben seien unvertretbar gewesen. Natürlich hätte er sagen sollen, dass er da nicht mitmache, allerdings sei das schwierig gewesen, nachdem die Sache vom Konzernvorstand gekommen sei. „Es hätte aber auch funktionieren können“, meinte Kircher. (APA)