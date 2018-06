Luxemburg – EuGH-Anwalt Henrik Saugmandsgaard hat dem Oberlandesgericht Innsbruck in einem Fall von drei Österreichern, die wegen Mehrwertsteuer-Betrugs im Visier der Schweizer Behörden sind, den Rücken gestärkt. Die drei Österreicher wollten eine von der Schweiz beantragte Einvernahme in Österreich verhindern und klagten in der Folge auf Erneuerung des Strafverfahrens. Dies wies der EuGH-Anwalt zurück.

Nach der Entscheidung des OLG Innsbruck auf Einvernahme in Österreich wandte sich das Trio an den Obersten Gerichtshof (OGH) und beantragte eine Erneuerung des Strafverfahrens – also eine Neuaufnahme. Sie machten geltend, dass der OLG-Beschluss sowohl gegen die Europäische Menschenrechtskonvention als auch gegen Unionsrecht, vor allem gegen die Grundrechte-Charte der EU, verstoße. Der OGH wiederum wandte sich an den EuGH und wollte wissen, ob eine Erneuerung des Strafverfahrens EU-rechtlich verpflichtend ist.

EuGH-Anwalt Saugmandsgaard betonte am Dienstag, dass dies nur bei Verstößen gegen die Europäische Menschenrechtskonvention vorgesehen sei. Eine Erweiterung auf andere Bereiche sei nicht zwingend vorgesehen. Das EU-Recht sei dahin gehend auszulegen, dass es nationale Gerichte nicht verpflichte, einen Rechtsbehelf des nationalen Rechts, mit dem im Fall eines Verstoßes gegen die Europäische Menschenrechtsrechtskonvention die Erneuerung eines durch rechtskräftige nationale Entscheidung abgeschlossenen Strafverfahren erlangt werden kann, auf Verstöße gegen das Unionsrecht auszudehnen. (APA)