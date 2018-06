Innsbruck – „Der Kampf gegen in Tirol illegal aufgestellte Glücksspielautomaten wurde im Vorjahr aktiv und erfolgreich geführt“, erklärt die für das Glücksspielwesen zuständige Wirtschaftslandesrätin Patrizia Zoller-Frisch­auf und verweist auf die Auswertung für das Jahr 2017. „Die Kontrollen der Bezirkshauptmannschaften und der Landespolizeidirektion Innsbruck, die mit Unterstützung der Finanzpolizei abgewickelt wurden, waren ebenso umfangreich wie erfolgreich.“

Insgesamt wurden in Tirol 125 Beschlagnahmeverfahren eingeleitet und dabei landesweit 188 illegale Glücksspielautomaten beschlagnahmt. In Innsbruck hat die Behörde besonders hart durchgegriffen. Zoller-Frischauf: „Allein in Innsbruck wurden 106 Verfahren eingeleitet und ebenso viele Automaten beschlagnahmt.“ Tirolweit gab es im Jahr 2017 insgesamt 66 Betriebsschließungen, davon 32 in der Landeshauptstadt.

Das Spiel mit Glücksspielautomaten ist in Tirol per Gesetz grundsätzlich verboten, mit Ausnahme jener Anbieter, die eine Bundeskonzession nach dem Glücksspielgesetz haben. Für die Bekämpfung des illegalen Glücksspiels sind die jeweiligen Bezirksverwaltungsbehörden – in Innsbruck die Landespolizeidirektion – zuständig. (TT)