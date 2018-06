Kufstein – Ausgerechnet die Kleidung überführte einen 35-jährigen Österreicher nach dem Brand in einer Tiefgarage in der Kufsteiner Salurnerstraße. Die Auswertung des Videomaterials machte die Beamten in Kufstein stutzig: Obwohl die Person, die den Brand in der Garage gelegt hatte, maskiert war, trug sie Kleidung, die die Polizisten schon einmal gesehen hatten. Wenige Tage vor dem Brand war nämlich ein Mann in die Polizeiinspektion Kufstein zitiert worden, weil er wegen mehrerer Eigentumsdelikte einvernommen werden sollte. Und er hatte bei dieser Einvernahme genau dieselben Sachen angehabt.

Volltreffer! Offenbar handelte es sich tatsächlich um den gesuchten Brandstifter, denn nach anfänglichem Leugnen zeigte sich der 35-Jährige geständig. „Als Grund für die Tat hat er Eifersucht angegeben. Er hatte wohl ursprünglich einen Reifenstapel beim Wagen seines Kontrahenten anzünden wollen, um ihm damit eine Botschaft zu schicken“, erklärt der Postenkommandant der Polizei Kufstein, Josef Gschwentner. „Er hat aber angegeben, dass er niemals so ein großes Feuer entfachen wollte.“

Ganzes Wohnhaus evakuiert

Tatsächlich war bei dem Feuer am Sonntag gegen 7.45 Uhr, wie berichtet, ein Großalarm ausgelöst worden. 89 Personen mussten aus dem stark verrauchten Mehrparteienhaus evakuiert werden, vier erlitten so starke Rauchgasvergiftungen, dass sie ins Krankenhaus eingeliefert werden mussten. 100 Einsatzkräfte waren vor Ort, mindestens sechs Fahrzeuge wurden total beschädigt. Auch wenn der 35-Jährige beteuert, nur das Auto seines Widersachers im Visier gehabt zu haben, geht die Polizei von schwerer Allgemeingefährdung aus. Der Mann wurde verhaftet und in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert.

Ihm werden nämlich zusätzlich mehrere Eigentumsdelikte vorgeworfen, zu denen er teilweise geständig ist. „Wir haben auch viele Gegenstände bei ihm sichergestellt, die aber noch nicht alle Eigentumsdelikten zugeordnet werden konnten“, erklärt Gschwentner. Der Tatverdächtige war offenbar mehrere Monate aktiv. Vor rund sechs Wochen geriet er dann nach einem Einbruch im Künstlerquartier in Kufstein endgültig ins Visier der Polizei. Der 35-Jährige wartet derzeit in der Justizanstalt über die Entscheidung auf Verhängung der U-Haft. Es gilt die Unschuldsvermutung. (rena)