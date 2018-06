Innsbruck — Ein geradezu aberwitziger Fall um einen alten Audi mit frisch gestanztem Pickerl war gestern Prozessthema am Landesgericht. Wegen Amtsmissbrauchs angeklagt war der einstige Schichtleiter einer Werkstätte nahe Innsbruck, der dem Kunden für seinen zum Verkauf bestimmten Altwagen ein frisches Pickerl ausgestellt hatte, welches nur leichte Mängel wie Ölverlust, schmierende Scheibenwischer oder angerostete Achskörper aufgewiesen hatte.

Derartig begutachtet, hatte ein Steirer ein Schnäppchen gewittert und den „Quattro" für 2000 Euro auf einem Internetportal erstanden. Groß war die Freude — bis der Steirer in Kärnten rein zufällig in eine technische Fahrzeugkontrolle geraten war. In der mobilen Prüfhalle hauchte der Audi dann sein Leben aus: Abgasanlage defekt, Stoßdämpfer ohne Wirkung, Fehlen der Bremsscheibenbleche, massiver Rostbefall und defekter Sicherheitsgurt lauteten einige von insgesamt 15 schweren Mängeln.

Vor Richter Andreas Mair konnte der Angeklagte die Diskrepanz des tatsächlich festgestellten technischen Zustandes zum §57-Prüfgutachten nicht erklären. Aufgrund der langen Fahrstrecke von Tirol nach Kärnten wollte der Unterländer jedoch nicht ausschließen, dass sich die alte Auspuffanlage auf den 350 Kilometern aufgelöst haben könnte. Keine schlüssige Erklärung für den Kfz-technischen Sachverständigen, der vor den Schöffen etliche Mängel aufzählte, die auch 350 Kilometer zuvor schon evident sein mussten: „Entweder Sie haben das Auto überhaupt nicht angeschaut, oder es war ein Gefälligkeitsgutachten!" Für diese gefährliche Form des Amtsmissbrauchs wurden nicht rechtskräftig zur Hälfte bedingte 5400 Euro Geldstrafe verhängt.

Hetze im Alkoholrausch

Hetze betrieb ein Niederösterreicher auf der Facebook-Seite von FP-Landesobmann Markus Abwerz­ger. In Reaktion auf einen dort abgebildeten Artikel mit dem Titel: „Ehepaar getötet: Hass auf FPÖ als Tatmotiv" hatte der Mechaniker gepostet: „Erschießbar ist so ein Asylantengfrast immer!" Vor dem Mediengericht hatte der wegen Verhetzung Angeklagte jedoch glaubhaft dargelegt, dass er sich beim Verfassen der Nachricht aufgrund des Todes seines Vaters in einer tiefen Lebenskrise samt Alkoholexzessen befunden hatte.

Ganz im Gegenteil zum Geschriebenen sei er auch bei der Feuerwehr und stehe im Dienste aller Menschen. Statt dem Alkohol fröne er nun dem Sport. Ein mit­angeklagtes Posting, wo der Angeklagte in fast unlesbarer Form und ohne jegliche Silbentrennung auch noch den Tod von gewaltbereiten Demonstranten gutgeheißen hatte, untermauerte die These massiven Alkoholmissbrauchs. So erging zu letzterem Web-Geschmiere, dass es sich offensichtlich um die „Erregung eines Enthemmten" handelte. Aufgrund bislang tadellosen Lebenswandels erging zur Hetze eine Diversion über insgesamt 2600 Euro. (fell)