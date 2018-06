Hamburg – Nach der Gruppenvergewaltigung eines 14-jährigen Mädchens im Hamburger Stadtteil Harburg sind drei der fünf Angeklagten in einem Revisionsprozess zu Freiheitsstrafen verurteilt worden. Das Landgericht hatte die Angeklagten bereits im Oktober 2016 zu Haftstrafen verurteilt, vier davon jedoch auf Bewährung. Die Richter sprachen ihnen am Mittwoch zwischen viereinhalb Jahren und zwei Jahren und neun Monaten Haft zu. „Die Gefühllosigkeit dieser Tat hat nicht nur uns, sondern auch die Öffentlichkeit schockiert“, hieß es in der Urteilsbegründung.

„Hau rein!“ – dann verschwanden die Täter

Die drei Jugendlichen, die zum Tatzeitpunkt zwischen 14 und 17 Jahre alt waren, sowie ein 21-Jähriger hatten das Mädchen am 11. Februar 2016 auf einer Geburtstagsfeier zuerst betrunken gemacht und dann gemeinsam mit besonderer Brutalität vergewaltigt. Anschließend legten sie die 14-Jährige bei Temperaturen um den Gefrierpunkt nur mit Unterwäsche bekleidet im Hinterhof ab.

Dann, so die Anklage, „verabschiedeten sie sich mit ‚Hau rein‘ und verließen den Tatort.“ Ein Nachbar wird schließlich auf die Schreie des Mädchens aufmerksam und alarmiert die Polizei. Mit schweren Verletzungen wird die 14-Jährige ins Krankenhaus gebracht, wo sie sofort auf die Intensivstation kommt.

Der einzige erwachsene Angeklagte, ein damals 21-jähriger Serbe, hatte im ersten Verfahren eine Freiheitsstrafe von vier Jahren erhalten. Er wurde nun zu vier Jahren und sechs Monate verurteilt.

Siegerpose im Gerichtssaal

Eine mitangeklagte, zum Tatzeitpunkt 15-Jährige Deutsche filmte das Tatgeschehen mit ihrem Handy. Sie wurde – ebenso ein damals 16-Jähriger – zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Bei den männlichen Jugendlichen handelte es sich um zwei Deutsche und einen Serben.

Vor Gericht spielten sich teils befremdliche Szenen ab. Die Angeklagten ließen sich von ihren anwesenden Verwandten und Freunden feiern und zujubeln. Sie strecken die Fäuste in Siegerpose nach oben, machen das Victory-Zeichen. Während die jugendlichen Angeklagten in der nicht-öffentlichen Verhandlung „echte Scham und Reue“ gezeigt hätten, soll der 21 Jahre alte Haupttäter behauptet haben, die 14-Jährige habe den Sex mit ihm gewünscht. Das milde Urteil des ersten Prozesses sorgte für Empörung – die Staatsanwaltschaft ging in Revision, ebenso drei Angeklagte. Der zweite Prozess lief seit Januar unter Ausschluss der Öffentlichkeit. (dpa)