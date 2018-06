Seefeld – Ungewöhnliche Beute machten Autodiebe am Mittwoch in einer öffentlichen Garage in Seefeld: Zwischen 9.35 Uhr und 15.15 Uhr brachen die Unbekannten ein Auto auf und bauten aus dem Armaturenbrett die Tachoscheibe sowie die Uhr aus. Außerdem stahlen sie zwei wasserfeste Abdeckungen – so genannte Persenninge. Der entstandene Sachschaden ist derzeit noch nicht bekannt. Die Polizei bittet unter Tel. 059133/7124 um Hinweise. (TT.com)