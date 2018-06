Von Reinhard Fellner

Innsbruck, Ischgl – 2016 war im Tourismusverband (TVB) Paznaun-Ischgl bekannt geworden, was zuvor in Tirol noch nie öffentlich geworden war: ein Korruptionsfall. Aufgeflogen war die Causa wie so oft durch Zufall. So war man am PC des Eventmanagers auf Dokumente und E-Mails gestoßen, in denen nicht nur Provisionen in eigener Sache angeführt, sondern auch gefordert worden waren. Der über 22 Jahre als engagiert geltende Mitarbeiter verantwortete sich darauf gegenüber der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft gleich geständig.

Nach drei Prozesstagen – die TT berichtete – lichtete sich gestern das Bild um die komplexen und in sich verwobenen Vorgänge innerhalb des Paznauner TVB, für den der Erstangeklagte einst in Personalunion genauso gearbeitet hatte wie für die Silvretta Seilbahn AG.

Für Oberstaatsanwalt Günther Höllwarth konnte für Geschäftspartner dennoch kein Zweifel aufkommen, dass der Eventmanager Mitarbeiter des Tourismusverbandes war – und dort letztlich Amtsgeschäfte durchgeführt hatte. War doch die E-Mail-Adresse des Mitarbeiters die des TVB und bezeichnete ihn ganz klar als Eventmanager.

Verteidiger Mathias Kapferer ersuchte um Milde: „Mein Mandant ist jetzt schon bedient. Wohnung weg, Frau weg, Privatkonkurs.“ Albert Heiss und Cornelia Sprung betonten als Verteidiger wiederum für das angeklagte Veranstalter-Ehepaar und einen bekannten Künstler-Vermittler, dass sie dem Erstangeklagten die Provisionen ja nicht freiwillig zugewendet hätten. Die Veranstalter-Firma sprach bezüglich der auf Aufforderung bezahlten Provisionen sogar von einer existenziellen Frage für das damals junge Unternehmen. Der Künstler-Vermittler sah die Gelder jedoch eher als Zuwendung: „Den Zuschlag hätt’ ich ja auch so bekommen!“ Auch aus diesem Grund beließ es Richterin Verena Offer bei ihm bei einer Diversion über insgesamt 7000 Euro. Verteidigerin Sprung riet, das sofort anzunehmen.

Zu den Übrigen führte Richterin Offer jedoch aus, dass der Eventmanager hier klar als Amtsträger einer Körperschaft öffentlichen Rechts nach dem Tiroler Tourismusgesetz gehandelt habe. Dabei habe er nicht nur gegen die Treuepflicht gegenüber dem Dienstgeber verstoßen, sondern sich im Dienst auch pflichtwidrig von unsachlichen Motiven leiten lassen. Offer: „Die Konzertvergaben waren in Ischgl nicht nur bestimmbar, sondern so auch bestimmt. Der Erstangeklagte war im Tourismusverband gegen Bezahlung der Lobbyist der Veranstalterfirma – auch wenn er keine Zeichnungsberechtigung hatte.“ Nicht rechtskräftige Strafen mit Augenmaß folgten: Fünf Monate bedingte Haft und 1200 Euro für den TVB-Mitarbeiter. Der muss an TVB und Justiz zudem noch 94.000 Euro abliefern. Über das Veranstalter-Paar ergingen zur Hälfte bedingte Geldstrafen von 28.800 und 19.200 Euro. Zudem wurde über deren Eventfirma eine Verbandbuße von zur Hälfte bedingten 18.000 Euro verhängt.