Ein Gericht in Saudi-Arabien hat vier Menschen zum Tode verurteilt, weil sie im Auftrag des Iran Anschläge auf bekannte Persönlichkeiten geplant haben sollen. Die „vier Terroristen“ seien wegen „der Bildung einer Zelle für den Iran“ zum Tode verurteilt worden, meldete das Staatsfernsehen Al-Ekhbariya am Donnerstag.

Demnach wurden sie in Lagern im Iran ausgebildet und wollten Prominente ermorden. Saudi-Arabien ringt seit langem mit dem Iran um die regionale Vorherrschaft.

Die beiden Rivalen unterhalten keine diplomatischen Beziehungen mehr, nachdem es Anfang 2016 im Iran wegen der Hinrichtung des prominenten schiitischen Geistliche Nimr al-Nimr in Saudi-Arabien heftige Proteste gegeben hatte, bei denen auch die Botschaft des Königreichs in Teheran angezündet worden war. Im Dezember 2016 wurden in Saudi-Arabien zudem 15 Menschen wegen Spionage für den Iran zum Tode verurteilt. (APA/AFP)