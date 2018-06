Von Reinhard Fellner

Innsbruck – In der Causa rund um die Erler Festspiele mit „Maestro“ Gustav Kuhn, Mäzen Hans Peter Haselsteiner und einem Tiroler Web-Blogger als Hauptakteure könnte es gestern am Innsbrucker Landesgericht einen ersten Durchbruch zur Befriedung der Lage gegeben haben. Ausgangspunkt des heftigen Streits zwischen den Erler Festspielen und dem Blogger waren veröffentlichte Vorwürfe in Richtung Kuhn und Erl, in denen von sexueller Nötigung bis hin zur Vergewaltigung sowie von Sozial- und Lohndumping bzw. Korruption die Rede war.

Im Gespräch mit der TT bestätigte Blogger-Anwalt Markus Orgler am Donnerstag, dass wegen verschiedenster Vorwürfe gegen seinen Mandanten bereits elf Klagen von der Gegenseite vorliegen würden. Fünf Klagen seien dabei von Gustav Kuhn, vier von Hans Peter Haselsteiner und zwei von den Erler Festspielen eingebracht worden. Nicht nur finanziell eine beunruhigende Situation.

Schadenersatz gefordert

Gestern am Landesgericht forderte der „Maestro“ dann 15.000 Euro Schadenersatz für des Bloggers Veröffentlichungen zu sexueller Nötigung und Vergewaltigung.

Diesmal erschien der Intendant sogar persönlich. Kuhn zur TT: „Die Frau Rat hat mir eine Einladung geschickt, da komme ich natürlich. Ich bin ja ein freundlicher Mensch.“ Vor Richterin Nina Rofner saßen sich beide Streitteile Auge in Auge gegenüber. Die Anwälte Michael Krüger (Festspiele) und Orgler sprachen dabei schon bei der Streitwertbemessung über Vergleiche. So sehr, dass Richterin Rofner gleich nach einem Vergleich auch zur Klage gefragt hatte.

Anwalt Krüger schloss dies zunächst aus: „Vergleichen wir uns, wird uns das im Blog wie bei der letzten Klagsrückziehung wieder als Schwäche ausgelegt. Auch die Prüfung des Akts durch die Staatsanwaltschaft hat der Mann heute schon wieder in seiner hasstriefenden Art kommentiert.“ Das ganze Szenario diene laut Krüger ohnehin nur dazu, den Spielbetrieb der Festspiele zu stören. Nach einer Besprechung jedoch der Paukenschlag durch Anwalt Orgler: „Wir können zugestehen, dass wir bei Kuhn sexuelle Nötigung oder Vergewaltigung nie im strafrechtlichen Sinne, sondern nur in moralischer Art und Weise gemeint hatten. Strafrechtliches nach den in Frage kommenden Paragrafen des Strafgesetzbuches meinten wir nie.“

Zweifelsohne ein Erfolg für Kuhn, dem es bei den Klagen vor allem um die Rettung seiner Ehre geht. Kommende Vergleichsgespräche könnten aber letztlich auch ein Erfolg für den Blogger sein, da keiner seiner Vorwürfe bislang belegbar war und ihn so ein allfälliges Unterliegen bei so vielen Verfahren wohl teuer zu stehen kommen könnte.

Nun geht es zu den Vorwürfen und Klagen rund um die Festspiele sogar um eine Generalbereinigung aller elf Verfahren. Zu diesem Zweck werden sich Orgler und Krüger für ihre Mandanten Freitagabend in einem Salzburger Hotel treffen und die Möglichkeiten ausloten. Schon in der Woche darauf könnte nach Rücksprache eine Lösung präsentiert werden.