Innsbruck – Einem Griechen (46) ist am Samstagnachmittag in Innsbruck vor einer Bank die Geldtasche aus der Hand gerissen worden. Der Räuber schlug dem 46-Jährigen mit der flachen Hand ins Gesicht und streifte ihn am linken Auge. Am Sonntag teilte die Polizei mit, dass es sich bei dem Straftäter um einen 25-jährigen Rumänen handelt. Wo der Mann sich allerdings aufhält, ist nicht bekannt.

Der Rumäne hatte den Griechen zunächst gebeten, ihm einen 100-Euro-Schein zu wechseln. Dieser Bitte wollte der 46-Jährige nachkommen und kramte seine Geldtasche hervor. Als er einige Scheine herauszog, griff und schlug der Rumäne zu.

Das Opfer erlitt leichte Verletzungen. Der rabiate Räuber machte sich mit einem hohen zweistelligen Geldbetrag aus dem Staub. (TT.com)