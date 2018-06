Mit der Spitzzange ist ein Tiroler Florianijünger gegen die eigene Feuerwehr vorgegangen. Verletzt wurde dabei niemand, die Kasse der Feuerwehr kam jedoch gehörig zu Schaden. So fehlten aus dem Behältnis 4700 Euro, nachdem der Feuerwehrmann über den Einwurfschlitz kunstvoll Geldschein um Geldschein herausgefischt hatte. Ärgerlich dabei, dass der Erstverdacht zum Verschwinden des Geldes erst einen anderen getroffen hatte. Erst die Montage einer Videofalle brachte hervor, wer da von Juli bis Jänner nach Scheinen gefischt hatte. Gestern am Landesgericht zeigte sich der 33-Jährige voll geständig. Den Schaden hat gegenüber der Feuerwehr ohnehin schon der Vater wieder gutgemacht. Motiv für den ungewöhnlichen Zugriff dürfte wohl der Kitzel gewesen sein: „Es war wie ein Drang, da es so leicht gegangen ist“, so der Angeklagte zu Richterin Sandra Presslaber. Diese verhängte für gewerbsmäßigen Diebstahl und ein Vergehen nach dem Waffengesetz zur Hälfte bedingte 3120 Euro Geldstrafe, dazu 150 Euro Gerichtskosten.

Ein gestern wegen gewerbsmäßigen Diebstahls angeklagter Lette ist bei Gericht schon lange kein unbeschriebenes Blatt mehr. Nach Verurteilungen in Deutschland und Großbritannien ist der Kriminaltourist nämlich auch schon in Österreich zweifach vorbestraft. Diesmal ging es um eine Unzahl von Parfum-Diebstählen in der immergleichen Drogeriekette. Dabei erbeutete der Einschleichdieb oft Duftwässer im Wert von 200 Euro pro Tag. Verteidiger Zeno Agreiter argumentierte, dass der Hunger den Letten zu den Diebstählen treibe. Staatsanwalt Florian Oberhofer fragte darauf, warum der Angeklagte dann nie Lebensmittel stehlen würde. Richterin Heidemaria Paul verhängte 15 Monate Haft – viereinhalb Jahre drohten wegen Rückfalls bereits. (fell)