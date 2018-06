Viersen – Nach einem Messerangriff ist eine junge Frau in Viersen gestorben. Nach Polizeiangaben wurde sie am Montagmittag in einem Park der nordrhein-westfälischen Stadt verletzt. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht, wo sie kurz darauf starb. Die Polizei sucht mit einem Großaufgebot nach dem Täter. Eine Mordkommission wurde gebildet. Die Bild-Zeitung hatte darüber berichtet.

Ein Zeuge soll demnach gegen 12.22 Uhr Alarm geschlagen haben. (dpa)