Nassereith – Alptraum für zwei deutsche Geschäftsmänner auf der Fernpassstraße (B189): Die beiden Männer wurden in der Nacht auf Montag bei Nassereith überfallen, mit Pfefferspray außer Gefecht gesetzt und beraubt. Das Landeskriminalamt sucht nun Zeugen.

Ein 35-jähriger Deutsche war mit einem 37-jährigen Landsmann in seinem Auto auf dem Weg nach Italien. Sie wollten dort Einkäufe tätigen. Gegen 1.30 Uhr – der Wagen befand sich zwischen Nassereith und Holzleiten – tauchte vor ihnen ein Fahrzeug auf. In dessen Heckscheibe leuchtete ein Banner mit dem Wort „HALT“ auf. Die beiden Deutschen nahmen an, es handle sich um eine Polizeikontrolle. Der Lenker fuhr an den Straßenrand, hielt an und öffnete das Fenster.

Täter hatten Pfefferspray und Elektroschocker dabei

Kaum hatte ein erster Unbekannter das Auto des Deutschen erreicht, sprühte er Pfefferspray in das Innere. Auch sein Komplize kam zum Wagen. Mit einem Elektroschocker und dem Spray hielten die Räuber die Opfer in Schach und fesselten sie mit Klebeband an die Sitze.

Die Täter raubten unter anderem zwei Taschen mit einem „namhaften Geldbetrag“, wie die Polizei mitteilte. Dann flüchteten sie vermutlich in Richtung Mieming-Mötz-Silz mit einem Kleinwagen. Die beiden Deutschen konnten sich selbst aus den Fesseln befreien und die Polizei alarmieren. Sie wurden leicht verletzt, brauchten jedoch keine Behandlung.

Laut Beschreibung war einer der Täter etwa 50 Jahre alt, hatte eine Glatze und keinen Bart. Der Komplize hatte blonde Haare, das Geschlecht war laut Aussage der Opfer nicht eindeutig erkennbar. Die beiden sprachen gebrochen Deutsch mit einem russischen Akzent. Das Fluchtauto war dunkel, klein und hatte vier Türen.

Das Landeskriminalamt bittet nun um Hinweise. Insbesondere wollen die Ermittler wissen, ob jemand in der Nacht auf Montag zwischen 1.15 Uhr und 1.45 Uhr auf der Fernpassbundesstraße zwischen Nassereith und Holzleitensattel etwas Verdächtiges beobachtet hat. Hinweise nehmen das LKA unter Tel. 059133/703333 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen. (TT.com)