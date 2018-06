Hansjörg Mayr, Sprecher der Staatsanwaltschaft Innsbruck, bestätigt, dass die Polizei Lermoos beauftragt wurde, Erhebungen in Biberwier wegen des Anfangsverdachtes der Untreue aufzunehmen. GR Harald Schönherr hatte Anzeige erstattet, dass die Gemeindeführung Beschlüsse gefasst habe, eine Aushubdeponie am Fernpass weit unter Marktwert zu verpachten und damit großer finazieller Schaden für die Kommune entstehe. StA. Mayr relativierend: „Keine Angst, noch ist nichts passiert. Wir schauen uns diese Sache jetzt einmal an." (hm)