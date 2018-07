Von Alexandra Plank

Innsbruck – Es war der 17. September 2013, als der Mythos der Unverletzbarkeit der Eliteeinheit Cobra jäh endete. In Annaberg tötete der Wilderer Alois H. vier Menschen. Beim Einsatz wurden neben einem Sanitäter des Roten Kreuzes zwei Polizisten und ein Beamter der Cobra erschossen.

„Wir haben mannigfaltige Konsequenzen aus dem Vorfall gezogen. Es gibt jetzt einen Psychologen bei der Cobra und Notfallsanitäter in jeder Einsatzeinheit. Sondergeschützte Einsatzfahrzeuge wurden angeschafft. Zusätzlich hat man die persönliche Schutzausrüstung der Einsatzbeamten erneuert. Auch spezielle Langwaffen wurden beschafft.“ Gonners Wunsch zum Runden einer der besten Anti-Terror-Einheiten der Welt erscheint vor diesem Hintergrund nicht bescheiden: „Dass alle vom Einsatz gesund heimkommen.“

Österreichweit werden 400 Polizisten der Cobra pro Jahr zu 1000 Einsätzen gerufen, wobei durchschnittlich 500 Verdächtige festgenommen werden. Dazu kommen die Bekämpfung von Terrorismus ebenso wie die Begleitung von Flugzeugen durch so genannte Air Marshals, der Personenschutz, die Entschärfung von verdächtigen Gegenständen und die Observation. In acht Bundesländern ist eine Einheit stationiert, Tirol und Vorarlberg bilden eine. „Das ist das Besondere an der Cobra. Dieses Modell der Außenstellen wurde von anderen Eliteinheiten kopiert“, so Gonner. Wie viele Beamte in Tirol im Einsatz sind, will er nicht offenlegen, wohl aber, dass es österreichweit nur zwei Frauen gibt, keine in Tirol. Die Bilanz der westlichen Cobra kann sich sehen lasse: in Tirol und Vorarlberg wurde sie 2017 zu 250 Einsätzen zur Unterstützung von Polizeistellen gerufen. In 535 Fällen waren sie als Personenschützer im Einsatz, 108 Flugsicherungen wurden durchgeführt und 50 Spezialeinsätze geleistet, bei denen die Cobra technische Unterstützung anbot.

Hervorragend funktioniert die Zusammenarbeit mit Bayern. Das zeigte sich auch beim Anschlag in München 2016, als die Cobra sofort angefordert wurde. „Die Situation war unübersichtlich und wurde durch die sozialen Medien weiter dramatisiert. Ständig gab es Meldungen von neuen Tätern“, sagt Gonner. Die Bilanz des Amokschützen war blutig: Er tötete neun Menschen und verletzte fünf. In der Zeit des Einsatzes gingen über 1000 Hinweise ein. „Die Münchner Polizei hat die Kommunikationsstrategie optimiert und weitergegeben“, so Gonner.

Beim österreichischen EU-Ratsvorsitz ist die Cobra in die Bewachung der Politiker und die Planung des Sicherheitskonzeptes massiv eingebunden. Die jüngsten Terrorattentate mit Angriffen auf weiche Ziele und der Absicht, möglichst viele Menschen zu töten, führten dazu, dass man noch schneller vor Ort sein muss, um die Täter zu stoppen. „Früher lag der Fokus auf dem Befreien von Geiseln“, erklärt Gonner. Ein Anliegen hätte er noch für seine Leute. „Sie erhalten gleich viel Gehalt wie jeder andere Exekutivbeamter. Lebensgefahr ist bei ihnen Alltag. Dieser Einsatz sollte abgegolten werden“, findet Tirols Cobra-Chef.