Es war gestern am Landesgericht eine dieser Geschichten, über die man schon einmal beim Zeitunglesen den Kopf geschüttelt hat. Angeklagt war ein Nigerianer wegen schweren gewerbsmäßigen Betrugs – an einem 82-Jährigen. Diesem hatte der 58-Jährige erst leidgetan, da er immer wieder seine Unterkunft verloren hatte. In der Folge flossen die gesamten Ersparnisse des Rentners an den 58-Jährigen. Als alles aufgebraucht war, bat dieser den Rentner erneut um Geld, da dessen Mutter gestorben sei und er nun sofort nach Nigeria reisen müsse. Als ihm der 82-Jährige darauf erklärte, dass er über keinerlei Ersparnisse mehr verfügen würde, versprach ihm der Bekannte, weitere Zuwendung zur Gänze zurückzuzahlen, da er in Nigeria das 160.000-Euro-Erbe seines Onkels antreten werde. Aufgrund dieses Versprechens begab sich der Rentner zur Bank, um ein 10.000-Euro-Darlehen aufzunehmen: „Mehr hab’ ich nicht mehr bekommen, da die Angst hatten, dass ich die Rückzahlung nicht mehr erlebe“, erzählte der Rentner als Zeuge vor der Richterin. Nach der Bank hatte er sich dann noch bei einem Freund 15.000 Euro ausgeborgt. Von dem Geld flossen 22.840 Euro wieder in die Hände des Nigerianers. Von Erbschaft war da freilich keine Spur. Vor Gericht verwechselte der Mann nach Polizeiaussagen sogar, ob nun seine Mutter oder sein Vater zuerst gestorben wäre. Die Richterin ließ darauf keinen Zweifel daran, welcher Schilderung sie da mehr Glauben zumaß. Zur Hälfte bedingte 1920 Euro Geldstrafe ergingen nicht rechtskräftig. Der 82-Jährige wird sein Geld wohl nie wiedersehen.

Ebenso wegen schweren Betruges war gestern ein in Tirol wohnhaftes Ehepaar aus Tschetschenien angeklagt. Staatsanwalt Clemens Gattringer warf den beiden einen Sozialbetrug in der Höhe von 8698 vor, da die Mindestsicherungsbezieher mehrfach – bis zu über drei Monate am Stück – nach Tschetschenien gereist waren. Laut Ankläger Gattringer hätten sie diesen Ortswechsel jedoch laut Mindestsicherungsgesetz beim Stadtmagistrat melden müssen, da dann die Unterstützung, gleich wie Zuschüsse für den Strom, inzwischen gestoppt worden wären. Das Antragsformular, in dem dies alles in Fettbuchstaben festgehalten war, hatten sich die Angeklagten nicht durchgelesen. Laut Verteidiger Laszlo Szabo wäre die Regelung aber ohnehin nicht praktikabel, da Urlaubsreisen in die Heimat doch nicht die Mindestsicherung stoppen könnten. Das Gericht stellte darauf provokant die Frage, ob Leute, die wegen Verfolgung in der Heimat Asyl in Österreich beantragt haben, mit illegal erlangten russischen Pässen in der Heimat Urlaub machen sollten. Zur Hälfte bedingte 1440 Euro Geldstrafe ergingen nicht rechtskräftig. (fell)