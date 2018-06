Wattens – Ein unbekannter Täter hat am Freitagnachmittag versucht, eine Trafik in Wattens auszurauben. Gegen 17.10 Uhr betrat der maskierte und vermutlich mit einer Schreckschusspistole bewaffnete Mann die Trafik im Kreuzungsbereich Swarovskistraße/Wattenbachgasse und bedrohte die Trafikantin. Weitere Personen waren zum Zeitpunkt des Überfalls nicht in der Trafik.

Der in verwahrlostem Zustand befindliche Täter forderte Geld von der Frau. Sie ließ sich davon aber nicht einschüchtern und ging auf ihn zu – worauf er ohne Beute den Rückzug antrat. Die Trafikantin wollte den Mann verfolgen, bis dieser schließlich auf offener Straße seine Pistole auf den Boden richtete und abfeuerte. Die Frau blieb unverletzt, erlitt aber einen Hustenanfall, was laut Polizei darauf schließen lässt, dass sich eine Reizstoffpatrone in der Waffe befand.

Eine Alarmfahndung nach dem zu Fuß geflüchteten Täter wurde sofort ausgelöst, blieb aber erfolglos. Auf der Flucht hatte sich der Mann merkwürdigerweise mehrerer Kleidungsstücke entledigt. Das LKA hat die Ermittlungen übernommen.

Täterbeschreibung

Der mutmaßliche Täter war etwa 175 cm groß, schlank und mit einem schwarzen T-Shirt, schwarzer Hose, schwarzen Turnschuhe mit weißer Sohle bekleidet. Er hatte zurückgekämmte glatte Haare, ein ungepflegtes Erscheinungsbild und Abschürfungen im Gesicht. Zweckdienliche Hinweise werden an jede Polizeistelle erbeten. (TT.com)