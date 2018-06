Innsbruck – Einbrecher stiegen am Samstag mitten am Tag in eine Wohnung im Innsbrucker O-Dorf ein. Laut Polizei brachen sie die Einganstür der im Parterre gelegenen Wohnung in einem Mehrparteienhaus auf. Dann durchsuchten sie alle Zimmer und Kästen.

Mit mehreren Hundert Euro Beute machten sie sich aus dem Staub. Die Tatzeit lag zwischen 11 und 16.30 Uhr. (TT.com)