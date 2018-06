Erpfendorf – Einen brennenden Reisighügel entdeckte ein Mountainbike-Fahrer am Freitag gegen 18.10 Uhr in einem Waldstück rund 100 Meter östlich einer Siedlung in Erpfendorf. Der Mann verständigte umgehend die Feuerwehr.

Diese rückte mit zwei Fahrzeugen und 25 Mann an und konnte das Feuer rasch löschen. Die Erhebungen der Polizei ergaben, dass ein Reisighügel von einem Unbekannten angezündet worden sein dürfte. Nur durch die rasche Reaktion des Radfahrers und der Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindert werden. Die Höhe des Schadens ist derzeit noch nicht bekannt. (TT.com)