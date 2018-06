Im April war es zu einem Prozess mit Ungereimtheiten gekommen. So war ein Slowake am Landesgericht wegen Einbruchsdiebstahls angeklagt, da er bei einem Tiroler Autohaus von abgestellten Fahrzeugen Teile abmontiert haben soll.

Das Unstimmige bei der Geschichte: Der Mann ist Millionär. Und so führte er vor Richterin Verena Offer aus, dass er in besagter Märznacht auch eine abendliche Besprechung in seiner slowakischen Firma gehabt habe und gar nicht am Tatort gewesen sein konnte. Ins Visier der Polizei war der 63-Jährige auch nur gekommen, da ihn nach DNA-Sicherstellung am Tatort die slowakische DNA-Datenbank als übereinstimmend gemeldet hatte. Als der Unternehmer darauf im Prozess erklärte, dass die slowakische DNA-Datenbank dort als höchst fehlerhaft bekannt sei, mochte man es am Landesgericht kaum glauben.

Verteidiger Hermann Holzmann trat nach der Verhandlung aber sofort den Beweis an und fuhr mit dem Slowaken erst per Taxi zur Innsbrucker Polizei und darauf zur weltweit anerkannten Gerichtsmedizin (GMI). Dort stellte man daraufhin gutachterlich fest, dass die DNA des Slowaken mit der dem Angeklagten zugeordneten Tatort-DNA jedenfalls nicht übereinstimmt: „Nach Mundhöhlenabstrich ist der Untersuchte als Spurenverursacher auf der Taschenlampe ausgeschlossen!" Verteidiger Holzmann legte das GMI-Gutachten nun am zweiten Prozesstag vor.

Voraussehbares Ergebnis nach wenigen Minuten: „Freispruch!", rechtskräftig. (fell)