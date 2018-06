Von Angela Dähling

Aschau i. Z., Axams – Zweimal drei junge Männer mit Kurzhaarschnitt und in trachtiger Kleidung machen volkstümliche Schlagermusik. Und das noch unter ähnlichem Namen. Das eine Trio heißt Die Fetzig’n (mit dem Zusatz „aus dem Zillertal“), die anderen drei nennen sich Die fetzig’n Tiroler. Klingt hetzig? Ist es für die Betroffenen aber nicht – die beiden Gruppen befetzen sich gegenseitig. Zunächst in den sozialen Medie­n, demnächst vor dem Handelsgericht. Der Grund: Die ältere, Zillertaler Formation verklagt das jüngere Trio aus dem Mittelgebirge. Es geht um Unterlassung und Wettbewerbsverzerrung. Streitwert: 43.200 €.

Angefangen habe alles im September 2017, sagt Geor­g Spitaler (Die Fetzig’n) auf Anfrage der TT. „Da wurden wir mehrfach wegen der Verwechslungsgefahr angesprochen“, sagt er. Als dann das Aldranser Oktoberfest auf Plakaten mit dem Auftritt der Fetzig’n Tiroler warb und dazu ein Bild von Die Fetzig’n aus dem Zillertal abdruckte, reichte es Letzteren. „Wenn sich die Veranstalter schon nicht mehr auskennen, müssen wir handeln. Zumal der Name Die Fetzig’n von uns geschützt wurde“, sagt Spitaler. „Nach einem Anruf schien das Problem gelöst“, fährt er fort. Die junge Band, von der es noch keine CD oder Werbematerialien gab, sicherte per Mail zu, ihren Namen auf Die schneidig’n Tiroler zu ändern. „Die Änderung war aber nur kurzzeitig auf ihrer Facebook-Seite der Fall“, sagt Spitaler. Die erste CD des jungen Trios, das bei der Ex-Plattenfirma der Zillertaler Formation unter Vertrag ist, erschien dann unter dem Namen Die fetzig’n Tiroler. „Auf dem Cover wurde zumindest der Schriftzug geändert, der sonst aber unserem sehr ähnelt“, meint Spitaler. Am 25. Februar hätten die jungen Musiker nach neuerlicher Kontaktaufnahme am 26. Jänner nochmals zugesagt, den Namen zu ändern. Spitaler: „Wir hatten zwischenzeitlich einen Anwalt hinzugezogen. Dem fiel auf, dass sie Die fetzig’n Tiroler schützen lassen wollten.“ Hinzu kam eine Mail, in der Dominik Vettori (Die fetzig’n Tiroler) Spitaler schrieb, er werde alles auf Face­book veröffentlichen, und dass dieser Streit, den die Zillertaler nicht gewinnen könnten, seiner Band erfreulicherweise viel Publicity bringen würde. „Trittbrettfahrerei“, nennt Spitaler das.

Johannes Schaffenrath (Die fetzig’n Tiroler) erklärt: „Wir wollten unseren Namen nie ändern. Die erste Mail hat der Vater von Dominik geschickt. Der hat zu schnell reagiert.“ Laut Schaffenrath sei seine Band nicht von den Zillertaler Kollegen, sondern gleich von deren Anwalt kontaktiert worden. Spitaler dementiert das. Schaffenrath: „Wir fühlten uns total überrumpelt. Wir wussten nicht, dass jemand ein Problem mit unserem Namen hat.“ Es gebe zig Gruppen mit ähnlichen Namen und allein in Tirol rund zehn Formationen mit „fetzig“ im Titel. „Bei uns als Adjektiv, bei den Zillertalern als Nomen. Der Name ist eindeutig unterscheidbar.“ Schaffenrath ist zuversichtlich, den Bandnamen behalten zu können, und behauptet: „Laut Schreiben eines Innsbrucker Richters hat die Klage keine Aussicht auf Erfolg.“