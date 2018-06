Silz – Ein 15-Jähriger ließ sein Moped am Samstagabend vor dem Sportzentrum in Silz stehen. Dort wurde es entwendet – und fand nur einen Tag später über Umwege den Weg zurück, jedoch schwer beschädigt.

Der 15-jährige Bursche hatte das Fahrzeug um 20 Uhr abgestellt und den Schlüssel stecken lassen. Gegen Mitternacht stellte er fest, dass das Fahrzeug gestohlen worden war. Er erstattete Anzeige.

Nur einen Tag später erkannte ein Bekannter des Besitzers das Moped vor einem Stadel in Stams wieder. Mehrere Jugendliche hielten sich in nächster Nähe auf. Als sie bemerkt wurden, ergriffen sie sofort die Flucht. Die Polizei stellte die Burschen jedoch wenig später im Ortsgebiet.

Offenbar hatte einer von ihnen, ein 15-Jähriger, das Moped gegen 23 Uhr am Samstag alleine in Betrieb genommen. Er fuhr mit dem Fahrzeug vorerst zu einem Feld zwischen Silz und Haiming. Beim Einfahren in das Feld stürzte der Bursche mit dem Moped, welches dabei stark beschädigt wurde. Der 15-Jährige riss das Kennzeichen herunter und warf es in ein angrenzendes Feld. Dann ließ er das Moped stehen.

Am Sonntagmittag erzählte er einem 14-jährigen Freund davon. Die beiden warfen den Schlüsselbund über eine Böschung in den Inn und entfernten alle angebrachten Kleber von dem Moped. Dann wollten sie das Moped nach Stams zu einem Freund bringen, um es reparieren zu lassen.

Dazu kam es nicht mehr. Das beschädigte Moped ist bereits wieder in den Händen des Besitzers, berichtet die Polizei am Montag. (TT.com)